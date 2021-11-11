Американские заключенные полюбили Достоевского

«В США общество, которое долгое время основывалось на ценностях успеха и материализма, — обладать чем-то значительным, быть значительным. И, думаю, когда люди читают Достоевского, это дает им другую систему ценностей, весьма отличную от основной системы здесь, в США. И думаю, она вызывает отклик у людей. Она показывает, что есть другой способ прожить жизнь. Это переоценка ценностей», — пояснил он.