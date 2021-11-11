Американские заключенные полюбили Достоевского

Американский исследователь и доцент Университета Вирджинии Эндрю Кауфман рассказал, что творчество Федора Достоевского и роман «Преступление и наказание» пользуется популярностью у заключенных американских тюрем. Его слова передает РИА Новости.
Кауфман иногда посещает тюрьмы для несовершеннолетних со своими студентами. На встречах они обсуждают творчество писателей.
«Потому что молодые люди, с которыми я работаю — им по 20 лет, они в тюрьме. Они все совершили преступления. Некоторые совершили убийства. Так что Раскольников — это они», — заявил Кауфман.
Заключенные в США понимают, что Раскольников совершил преступление не из-за денег, а потому, что это был его способ почувствовать свою власть. Такой подход иллюстрируют и истории самих осужденных.
Кауфман добавил, что сейчас Достоевский особенно понятен для американского читателя, а его система ценностей находит отклик у них.
«В США общество, которое долгое время основывалось на ценностях успеха и материализма, — обладать чем-то значительным, быть значительным. И, думаю, когда люди читают Достоевского, это дает им другую систему ценностей, весьма отличную от основной системы здесь, в США. И думаю, она вызывает отклик у людей. Она показывает, что есть другой способ прожить жизнь. Это переоценка ценностей», — пояснил он.
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