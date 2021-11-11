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Американские заключенные полюбили Достоевского

Даша Краснова
4 часа назад

Американский исследователь и доцент Университета Вирджинии Эндрю Кауфман рассказал, что творчество Федора Достоевского и роман «Преступление и наказание» пользуется популярностью у заключенных американских тюрем. Его слова передает РИА Новости.

Американские заключенные полюбили Достоевского
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кауфман иногда посещает тюрьмы для несовершеннолетних со своими студентами. На встречах они обсуждают творчество писателей.

«Потому что молодые люди, с которыми я работаю — им по 20 лет, они в тюрьме. Они все совершили преступления. Некоторые совершили убийства. Так что Раскольников — это они», — заявил Кауфман.

Заключенные в США понимают, что Раскольников совершил преступление не из-за денег, а потому, что это был его способ почувствовать свою власть. Такой подход иллюстрируют и истории самих осужденных.

Кауфман добавил, что сейчас Достоевский особенно понятен для американского читателя, а его система ценностей находит отклик у них.

«В США общество, которое долгое время основывалось на ценностях успеха и материализма, — обладать чем-то значительным, быть значительным. И, думаю, когда люди читают Достоевского, это дает им другую систему ценностей, весьма отличную от основной системы здесь, в США. И думаю, она вызывает отклик у людей. Она показывает, что есть другой способ прожить жизнь. Это переоценка ценностей», — пояснил он.

Ранее мы рассказывали лауреатом нобелевской премии по литературе 2021.

Истории,Эндрю Кауфман,Федор Достоевский,РИА Новости,
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