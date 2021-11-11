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Ожидается самое длинное лунное затмение за 580 лет

Диана Товсепова
1 час назад

В ночь с 18 на 19 ноября состоится самое продолжительное частичное лунное затмение. Эксперты NASA прогнозируют, что оно продлится 3 часа 8 минут и 23 секунды

Ожидается самое длинное лунное затмение за 580 лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Затмение века начнется в 10:19 по московскому времени, достигнет максимума в 12:00 и завершится в 13:47.

В народе полнолуние 19 ноября называют Бобровым, потому что оно происходит накануне сезона отлова бобров. Спутник в это время находится в самой удаленной точке от Земли.

Частичное лунное затмение, при котором лунный диск на 97% был покрыт тенью Земли станет самым продолжительным за последние сто лет. По данным обсерватории Холкомба в Университете Батлера (США), оно будет самым длинным за последние 580 лет.

Это затмение можно будет наблюдать из Северной Америки и Тихого океана, Западной Европы, Аляски, Японии, восточной Австралии, Новой Зеландии.

Ранее мы писали о первой кошке, которая отправилась в космос.

Истории,NASA,
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