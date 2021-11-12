Голикова сравнила сертификат о вакцинации с паспортом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации от COVID-19 должен стать таким же важным документом в жизни россиян, как и паспорт.. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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По словам Татьяны Голиковой, сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом, как паспорт. Она также отметила, что ее радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации.

Вице-премьер РФ добавила, что коллективного иммунитета к заболеванию нужно достичь "в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране".