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Голикова сравнила сертификат о вакцинации с паспортом

Мария Иглина
2 часа назад

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации от COVID-19 должен стать таким же важным документом в жизни россиян, как и паспорт.. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Голикова сравнила сертификат о вакцинации с паспортом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Татьяны Голиковой, сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом, как паспорт. Она также отметила, что ее радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации.

Вице-премьер РФ добавила, что коллективного иммунитета к заболеванию нужно достичь "в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране".

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