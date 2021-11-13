В жилом доме в центре Москвы поймали змею

В многоквартирном жилом доме на Никитском бульваре поймали змею. Об инциденте сообщило агентство «Москва».

Ночью в экстренную службу поступил звонок от местной жительницы. Женщина рассказала, что нашла в подъезде пресмыкающееся. На место отправили спасателей.

Оказалось, заявительница встретила в доме обыкновенного ужа. Змею поместили в специальный контейнер и забрали в подразделение.

Сотрудники службы планируют выпустить в естественную среду обитания.