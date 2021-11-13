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В жилом доме в центре Москвы поймали змею

Даша Краснова
56 минут назад

В многоквартирном жилом доме на Никитском бульваре поймали змею. Об инциденте сообщило агентство «Москва».

В жилом доме в центре Москвы поймали змею
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ночью в экстренную службу поступил звонок от местной жительницы. Женщина рассказала, что нашла в подъезде пресмыкающееся. На место отправили спасателей.

Оказалось, заявительница встретила в доме обыкновенного ужа. Змею поместили в специальный контейнер и забрали в подразделение.

Сотрудники службы планируют выпустить в естественную среду обитания.

До этого мы рассказывали про огромную змею, которая напугала прохожих.

Истории,АГН "Москва",
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