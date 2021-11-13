Россияне обсудили отличия советских женщин от современных

Пользователь Facebook опубликовал фотографию пассажирки московского метро, сделанную в 70-х годах. Изображение вызвало дискуссию о том, чем же советские женщины отличаются от современных.

Дискуссия разгорелась под одним из постов в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

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Многие пользователи написать, что раньше лица девушек отличались большей индивидуальностью. Одна из комментаторов обвинила современных женщин в «шаблонности образа».

«Главное, мы все были натуральные, без геля и силикона...» — добавила другая пользовательница.

Правда, нашлись и те, кто защитил современных женщин, сказав о том, что не все они пользуются меняющими внешность процедурами.

«И сейчас в России много стройных и красивых девушек», — возразила в комментариях еще одна юзерша. Девушка добавила, что современные выразительные лица «мгновенно выделяются в безликой массе».