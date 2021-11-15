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Вечорко рассказал, как убедил незнакомую пару привиться от COVID-19

Даша Краснова
1 час назад

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, как убедил незнакомую пару привиться от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечорко рассказал, как убедил незнакомую пару привиться от COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача, после того как в СМИ вышел ролик о необходимости вакцинации, к нему в магазине подошли женщина и мужчина.

"Честно говоря, для меня это было неожиданно: с одной стороны — приятно, с другой — настороженно. У нас состоялся с ними разговор, он занял минут пятнадцать: мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения: о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной. На этом мы расстались. Я был удовлетворен", — сказал Вечорко.

Для убеждения он часто приводит факт того, что качество жизни улучшилось, а ее продолжительность увеличилась благодаря совершенствованию медицины.

"Мы давно не сталкивались с эпидемиями, которые бы оказывали мощное влияние на все сферы нашей жизни. Как я уже сказал, избавлению от многих инфекционных заболеваний человечество обязано вакцинации. Оспа, холера, чума, полиомиелит — все эти болезни побеждены с помощью прививок. Отрицать это не просто бессмысленно, это безответственно. Будущее страны, ее здоровье зависит от здоровья каждого гражданина", — добавил врач.

Вечорко и его семья переболели COVID-19, но когда подошел срок — вакцинировались.

"Они видят, что я целыми днями, без выходных и праздников, на работе. Сколько в больнице пациентов, как устает персонал. Старшая дочь выбрала профессию юриста, средняя хочет стать медиком. Они полностью поддерживают и разделяют мое отношение к вопросу вакцинации", — заключил Вечорко.

До этого "Рамблер" сообщал, что Голикова сравнила сертификат о вакцинации с паспортом.

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