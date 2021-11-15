Вечорко рассказал, как убедил незнакомую пару привиться от COVID-19

"Честно говоря, для меня это было неожиданно: с одной стороны — приятно, с другой — настороженно. У нас состоялся с ними разговор, он занял минут пятнадцать: мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения: о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной. На этом мы расстались. Я был удовлетворен", — сказал Вечорко.