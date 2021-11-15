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Дело на 31 миллион: как крупнейшее ограбление в СССР раскрыли за 15 часов

Мира Маркина
32 минуты назад

Генерал-лейтенант юстиции и бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре РСФСР Исса Костоев рассказал, как в СССР раскрыли крупнейшее ограбление инкассаторов. Об этом пишет "Лента.ру".

Как крупнейшее ограбление в СССР раскрыли за 15 часов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Банда из отставных и действующих правоохранителей — офицеров милиции, КГБ и Советской армии — отобрала у инкассаторов 31 миллион рублей и устроила на улицах Москвы перестрелку с милицией.

Дело было раскрыто через 15 часов благодаря случайному свидетелю. Подозрительных мужчин заметил во дворе Рябиновой улицы инженер «Союзсудоимпорта» Игорь Кондратенко. Он выгуливал собаку, и мимо него прошел неизвестный в штатском и «милиционер». Последний направил в сторону мужчины пистолет и нажал на спусковой крючок, но выстрела не было: в обойме кончились патроны. Тогда Игоря Кондратенко заставили лечь на землю.

«Мужчина проявил большое мужество — прячась за кустами, проследил за странной парочкой и заметил машину, в которую они сели», — сказал Исса Костоев.

После того, как они уехали, мужчина остановил автомобиль передвижной милицейской группы и сообщил им приметы машины, в которую сели вооруженные люди, после чего преступников задержали.

Ранее дочь Буденного раскрыла свою зарплату в СССР.

Истории,Исса Костоев,Игорь Кондратенко,Lenta.ru,
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