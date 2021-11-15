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Великий мастер рассказал, как принимают в масоны в России

Мира Маркина
2 часа назад

Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов рассказал, как принимают в масонские организации. Об этом пишет «Газета.Ru».

Мастер рассказал, как принимают в масоны в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Богданова, чтобы вступить в орден, нужно, чтобы у человека были две рекомендации от мастеров-масонов:

«Если заявления приходят через интернет, двух рекомендаций нет. Тогда с кандидатом беседуют четыре, пять, шесть человек — братья из ложи. И если два мастера рекомендуют этого человека, то его допускают до опроса под повязкой».

После этого кандидата с закрытыми глазами ведут на заседание ложи, на котором все присутствующие задают ему вопросы: от личных до философских. Далее человека уводят, а ложа проводит тайное голосование. Если три человека голосуют против, то кандидата не принимают.

Также в регулярное масонство не берут женщин. Как заявил мастер Великой ложи, это происходит, потому что орден — консервативная организация. Она занимается благотворительностью и стремится распространить знания.

Какие тайны скрывает загадочное "Гнездо огненного орла" — в другом материале "Рамблера".

Истории,Андрей Богданов,Газета.Ru,
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