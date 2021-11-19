Пропавший кот вернулся к хозяевам спустя 10 лет

Кот пропал во время путешествия на лодке по каналу вблизи английского города Личфилд, графство Стаффордшир, и вернулся к хозяевам через 10 лет с момента исчезновения. Об этом сообщает Sky News.

Фото: COLIN CLAYTON/CATS PROTECTION COLIN CLAYTON/CATS PROTECTION

Еще в 2011 году пара молодоженов Колин Клейтон и Ева Беллами проводили медовый месяц на лодке вблизи Соединения Фрэдли, в 40 километрах от своего дома в Бирмингеме. В путешествие они взяли с собой кошку Уизл и двух ее отпрысков — Дизеля и Биг Гринджа. Питомцы часто спрыгивали с лодки на берег и спустя некоторое время всегда возвращались. Так, однажды двое котов вернулись на лодку, а третий, трехлетний Биг Гриндж, сбежал.

После пяти дней безуспешных поисков они вернулись в Бирмингем. Кот был чипирован, и пара зарегистрировала его как пропавшего. И только спустя 10 лет 61-летнему Клейтону и 58-летней Беллами позвонили и сообщили, что Биг Гриндж нашелся.

Кот привлек внимание сотрудников организации, которая занимается спасением кошек.

"В течение некоторого времени местный мужчина прикармливал его, и Мармелад начал доверять этому человеку. Мужчина позвонил и сообщил, что Мармелад зашел к нему в квартиру и что у него на боку опухоль",

— рассказала сотрудница Сью Хокнелл

Опухоль оказалась не смертельной, и Биг Гриндж воссоединился с семьей, где за время его отсутствия появились собаки Матли и Мисти Му.