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Рыболов поймал губана-таутогу рекордного размера

Даша Краснова
1 час назад

У берегов американского штата Род-Айленд поймали губан-таутога рекордного размера. Об этом сообщает Johnston Sun Rise.

Рыболов поймал губана-таутогу рекордного размера
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рыбу вытащил из воды житель американского штата Нью-Джерси Пол Ньюмен. Ее длина составила 83,82 сантиметра, а вес — 9,78 килограмма. Капитан катера, с которого рыбачил Ньюмен, рассказал, что в качестве наживки мужчины использовали краба.

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Сначала рыболов решил, что его снасть застряла в камнях, но вскоре леска натянулась. Таутога схватил наживку и попытался укрыться в донных камнях.

Ньюмен начал сматывать леску и почти вытащил рыбу на катер, но затем она снова скрылась в глубине.

«Они перетягивали леску туда-сюда еще четыре раза, пока гигантская рыба не достигла поверхности», — написал Маклауд в журнале On-the-Water.

Губаны-таутоги водятся у атлантического побережья Северной Америки. Они часто прячутся в камнях, поэтому и поймать их непросто.

До этого мы рассказывали, как семья нашла на пляже редчайшую рыбу.

Истории,Пол Ньюмен,
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