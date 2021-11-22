Рыболов поймал губана-таутогу рекордного размера

У берегов американского штата Род-Айленд поймали губан-таутога рекордного размера. Об этом сообщает Johnston Sun Rise.

Рыбу вытащил из воды житель американского штата Нью-Джерси Пол Ньюмен. Ее длина составила 83,82 сантиметра, а вес — 9,78 килограмма. Капитан катера, с которого рыбачил Ньюмен, рассказал, что в качестве наживки мужчины использовали краба.

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Сначала рыболов решил, что его снасть застряла в камнях, но вскоре леска натянулась. Таутога схватил наживку и попытался укрыться в донных камнях.

Ньюмен начал сматывать леску и почти вытащил рыбу на катер, но затем она снова скрылась в глубине.

«Они перетягивали леску туда-сюда еще четыре раза, пока гигантская рыба не достигла поверхности», — написал Маклауд в журнале On-the-Water.

Губаны-таутоги водятся у атлантического побережья Северной Америки. Они часто прячутся в камнях, поэтому и поймать их непросто.