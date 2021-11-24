В Индии начали поклоняться теленку-мутанту

В индийском городе Индор начали поклоняться необычному теленку. Животное появилось на свет с четырьмя глазами и двумя ртами. Об этом сообщает The Mirror.

Теленок-мутант родился в доме у местного фермера. У животного два сросшихся черепа, из-за этого у него есть четыре пары глаз и два рта. Фермер, у которого живет необычный теленок, считает, что он абсолютно здоров.

Теперь ферму с теленком-мутантом наводнили местные жители. Они сочли животное чудом и приходят для того, чтобы поклониться ему. Некоторые фотографируются с предметом поклонения.

Животное сняли на видео. На кадрах видно, как теленок стоит на ногах и оглядывает помещение. Пока комментариев о его здоровье не поступало.