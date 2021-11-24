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Как муравьи слышат звуки, если у них нет ушей

Катерина Саломе
54 минуты назад

У позвоночных животных и человека уши отвечают не только за прием звуковых волн, но и за работу вестибулярного аппарата. Воспринимая звуковые колебания, они трансформируют их в нервное возбуждение и определяют положения тела. Тем не менее в природе существует множество животных, у которых нет органов слуха.

Например, муравьев природа в этом вопросе обделила, не подарив им две ушные раковины. Ушей в нашем привычном понимании у этих насекомых нет, но тем не менее им удается слышать звуки. Как? Смотрите видео, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Ранее мы публиковали видео, рассказывающее о том, как и зачем стали выводить новые породы животных.

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