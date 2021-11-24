Как муравьи слышат звуки, если у них нет ушей

У позвоночных животных и человека уши отвечают не только за прием звуковых волн, но и за работу вестибулярного аппарата. Воспринимая звуковые колебания, они трансформируют их в нервное возбуждение и определяют положения тела. Тем не менее в природе существует множество животных, у которых нет органов слуха.

Например, муравьев природа в этом вопросе обделила, не подарив им две ушные раковины. Ушей в нашем привычном понимании у этих насекомых нет, но тем не менее им удается слышать звуки. Как? Смотрите видео, чтобы узнать ответ на этот вопрос.