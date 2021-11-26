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Россиянка жила и не знала о полагающихся ей миллионах

Даша Краснова
23 минуты назад

Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что выиграла почти 60 миллионов рублей. Об этом рассказали в распространителе лотерей «Столото».

Россиянка жила и не знала о полагающихся ей миллионах
Фото: depositphotosdepositphotos

Россиянка по имени Алена купила билет «Спортлото "6 из 45"» на сдачу в продуктовом магазине Мурманска. Через несколько месяцев она решила зарегистрироваться на сайте «Столото» и снова указала номер свой номер. Выяснилось, что она уже несколько месяцев считается миллионершей.

«Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 миллионов рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние», — поделилась она ощущениями.

Точная сумма выигрыша составила 58 761 825 рублей. Победительница рассказала, что потратит деньги на высшее образование, путешествие по Канаде и на благотворительность.

Девушка рассказала, что планирует отыскать продавщицу и поблагодарить ее за счастливый билет.

Ранее мы рассказывали, как мусорщик выиграл состояние и все потерял.

Истории,Столото,
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