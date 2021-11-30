Рыболов поймал самую большую щуку за 64 года

В американском штате Миннесота рыболов побил 64-летний рекорд, поймав огромную щуку-маскинонга. Об этом сообщает издание USA Today.
27-летний Нолан Спренгелер поймал рыбу, весящую 25,37 килограмма. В длину она достигала 1,47 метра, а в толщину — 74 сантиметров.
«До меня дошло, какая она гигантская, только после того, как я вытащил ее из сети»,
— поделился он, добавив, что уже подготовил нужные документы для оформления своего улова в качестве рекорда штата
На протяжении 64 лет самым большим маскинонгом в Миннесоте считался экземпляр весом 24,49 килограмма. Он был зарегистрирован Департаментом природных ресурсов штата в 1957 году.
Ранее мы писали о том, что рыболов поймал губана-таутогу рекордного размера.