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1 час назад

Рыболов поймал самую большую щуку за 64 года

В американском штате Миннесота рыболов побил 64-летний рекорд, поймав огромную щуку-маскинонга. Об этом сообщает издание USA Today.

Рыболов поймал самую большую щуку за 64 года
Фото: Страница Nolan Sprengeler в FacebookСтраница Nolan Sprengeler в Facebook

27-летний Нолан Спренгелер поймал рыбу, весящую 25,37 килограмма. В длину она достигала 1,47 метра, а в толщину — 74 сантиметров.

«До меня дошло, какая она гигантская, только после того, как я вытащил ее из сети»,

— поделился он, добавив, что уже подготовил нужные документы для оформления своего улова в качестве рекорда штата

На протяжении 64 лет самым большим маскинонгом в Миннесоте считался экземпляр весом 24,49 килограмма. Он был зарегистрирован Департаментом природных ресурсов штата в 1957 году.

Ранее мы писали о том, что рыболов поймал губана-таутогу рекордного размера.

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