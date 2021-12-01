Американцы позавидовали условиям труда россиян

Пользователи портала Reddit из США и Канады удивились условиям труда в России и пожаловались на ситуацию у себя на родине.
Пост опубликовали в разделе antiwork, в котором делятся историями о несправедливом отношении к работникам со стороны начальства. Автор с ником SlowFlash рассказал, что в России сотруднику гарантирован отпуск, больничные дни оплачиваются, а во время декрета работодатель не имеет права уволить человека.
"То есть в России с правами рабочих лучше, чем в Штатах. Офигеть", "Америка — величайшая страна на свете. Только на деле ни в чем она не первая, если разобраться", — отреагировали американские пользователи.
Жители Канады тоже присоединились к обсуждению условий труда в России, признав их преимущество. Некоторые даже захотели "стать русскими" после того, как прочитали пост.
"Это что же получается, США проиграли холодную войну?", "Чего? Правда, что ли? Давай еще расскажи нам, что у тебя есть перерыв на обед и даже поесть дают", — пошутили в комментариях.