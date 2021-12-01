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1 час назад

Американцы позавидовали условиям труда россиян

Пользователи портала Reddit из США и Канады удивились условиям труда в России и пожаловались на ситуацию у себя на родине.

Американцы позавидовали условиям труда россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пост опубликовали в разделе antiwork, в котором делятся историями о несправедливом отношении к работникам со стороны начальства. Автор с ником SlowFlash рассказал, что в России сотруднику гарантирован отпуск, больничные дни оплачиваются, а во время декрета работодатель не имеет права уволить человека.

"То есть в России с правами рабочих лучше, чем в Штатах. Офигеть", "Америка — величайшая страна на свете. Только на деле ни в чем она не первая, если разобраться", — отреагировали американские пользователи.

Жители Канады тоже присоединились к обсуждению условий труда в России, признав их преимущество. Некоторые даже захотели "стать русскими" после того, как прочитали пост.

"Это что же получается, США проиграли холодную войну?", "Чего? Правда, что ли? Давай еще расскажи нам, что у тебя есть перерыв на обед и даже поесть дают", — пошутили в комментариях.

Ранее аналитики назвали самый дорогой город для жизни.

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