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1 час назад

Как у безработного россиянина украли 370 миллионов в биткоинах

Необычная, но очень масштабная кража произошла в Томске. У безработного россиянина украли 370 миллионов рублей. Причем украденные деньги были в биткоинах.

Несмотря на то, что украли не "живые" деньги, а криптовалюту, ограбление было реально опасным — темный подъезд, пистолет, угрозы. Криптомайнера поймали у квартиры и заставили отдать все свои биткоины и личные вещи. Смотрите видео с подробностями о краже, которая удивила весь город.

Ранее мы писали о том, как заговорщики угнали поезд, чтобы сбежать из соцлагеря.

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