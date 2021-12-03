Необычная, но очень масштабная кража произошла в Томске. У безработного россиянина украли 370 миллионов рублей. Причем украденные деньги были в биткоинах.

Несмотря на то, что украли не "живые" деньги, а криптовалюту, ограбление было реально опасным — темный подъезд, пистолет, угрозы. Криптомайнера поймали у квартиры и заставили отдать все свои биткоины и личные вещи. Смотрите видео с подробностями о краже, которая удивила весь город.