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48 минут назад

Россияне рассказали, с чем у них ассоциируется СССР

Россияне перечислили главные ассоциации с Советским Союзом. Опрос ВЦИОМ показал, что у каждого пятого жителя остались положительные воспоминания об этом периоде.

Россияне рассказали, с чем у них ассоциируется СССР
Фото: depositphotosdepositphotos

Почти четверть (21 процент) россиян сообщили, что СССР у них ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Чаще других об этом говорили военнослужащие и люди с высшим образованием, а также россияне 45–59 лет (28 процентов) и старше 60 лет (23 процента).

У 11 процентов СССР ассоциируется с собственными детством и юностью, молодостью родителей. Эти ответы более популярны у людей старшего и среднего поколения.

Лишь 1 процент россиян связывает СССР с репрессиями и ГУЛАГом, а 5 процентов — с дефицитом и очередями.

До этого мы рассказывали, зачем в СССР снимали похороны на камеру.

Истории,ВЦИОМ,
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