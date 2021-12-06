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2 часа назад

Турист случайно нашел ящик драгоценностей и получил миллионы

Альпинист из Франции случайно обнаружил в Альпах ящик драгоценных камней. Об этом сообщает портал France24.

Турист случайно нашел ящик драгоценностей и получил миллионы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Турист обнаружил ценности на горе Монблан. Ящик был заполнен изумрудами, рубинами и сапфирами, которые находились на борту самолета авиакомпании Air India, потерпевшего крушение в 1966 году.

Француз отнес находку в полицию. Сотрудники правоохранительных органов должны были отыскать владельцев драгоценностей, но поиски оказались безуспешны. Согласно закону, власти коммуны Шамони разделили с альпинистом драгоценные камни пополам.

Альпинист нашел ящик с камнями еще в 2013 году, но деньги он получил спустя восемь лет. Ему заплатили 150 тысяч евро (12,4 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что в Австралии установят черный ящик Земли на случай катастрофы.

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