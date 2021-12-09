Раскрыты два способа сократить количество спама по телефону

Специалист рассказал, как противостоять назойливым отвлекающим звонкам по телефону.
Директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский назвал два работающих способа. Его слова приводит Sputnik.
Первый – не указывать свой основной номер телефона в непроверенных местах и сомнительных сайтах в интернете.
“Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не "светить", тогда, соответственно, и звонков не будет. Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер, допустим, вы торгуете на электронных площадках, то заведите второй номер и используйте его. Это может быть даже не смартфон, а просто кнопочный телефон”.
Второй способ – использовать программы-блокировщики таких звонков.
“Все-таки мы живем в технологичный век, и есть много продуктов и сервисов, как платных, так и бесплатных, которые позволяют блокировать или определять нежелательные номера – показывать, что это спам или назойливая реклама. Соответственно, человек просто не будет брать трубку или не будет получать эти звонки. Это поможет сократить потенциальные потери и риски, а также сохранить нервную систему в нормальном состоянии”.
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