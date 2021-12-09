Назван главный цвет 2022 года

Стало известно, какой цвет будет "главным" в следующем, 2022, году.

Фото: Pantone / Facebook Pantone / Facebook

Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2022 года. Pantone 17-3938 Very Peri – это светло-фиолетовый цвет с красным подтоном. О том, что этот цвет стал “цветом года” компания объявила на официальном сайте в четверг, 9 декабря.

Pantone / Facebook

Сообщается, что впервые в истории компании был разработан новый цвет, а не выбран из уже имеющихся.

“Very Peri — это символ переходного периода, в котором пребывает общество”,

— считают создатели

“Общество начинает понимать, что цвет является важной формой общения и способом выражать эмоции, и сложность этого нового оттенка подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами”,

– сказала исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.