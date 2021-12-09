Гейтс назвал дату окончания пандемии COVID-19

Несмотря на недостаточные темпы вакцинации и появление новых штаммов COVID-19, острая фаза пандемии коронавируса может закончиться уже в 2022 году. Такую версию высказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в своем личном блоге.

Он рассказал, что не ожидал появления настолько заразного штамма, как “дельта”, и не думал, что людей нужно будет так усердно уговаривать на вакцинацию и соблюдение масочного режима.

"Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году", — заявил Гейтс.

По его словам, новый омикрон-штамм вируса вызывает опасения, но сейчас мировое сообщество лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих ”волнах”.

Ранее Гейтс предполагал, что Америка вернется к “почти нормальной жизни” осенью 2021 года, но для победы над вирусом, по его словам, нужна массовая вакцинация.