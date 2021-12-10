Американцев поразила месть советской танкистки за мужа

Пользователей американской социальной сети Reddit поразила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая отомстила за смерть мужа на фронте.
На сайте уже давно существует тред, где пользователи перечисляют женщин, которые могут быть "круче" певицы Тейлор Свифт. Неожиданно среди известных девушек появилась и советская военная.
"Мария Васильневна Октябрьская: ее мужа убили нацисты в 1941 году во время операции "Барбаросса". Она обратилась к советскому правительству с просьбой получить танк, чтобы отомстить фашистам. Правительство согласилось, и она отправилась убивать нацистов", — парировал другой читатель.
Пользователи оценили храбрый поступок и самоотверженность женщины.
"Она даже была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза — высшей награды за боевую отвагу", — обратил внимание Previous_Reporter_63.
"Найдите себе такую женщину, которая отомстит за вашу смерть, получив собственный танк и дав смертельный бой врагам", — посоветовал читателям TheRedditornator.
"Каждый, кто убивал нацистов, автоматически оказывается более крутым, чем Тейлор Свифт", — считает ZombieOfTheWest.
"И умерла через два месяца после того, как во время танкового боя получила осколочное ранение в голову", — уточнил IngVegas.
В конце лета 1941 года Марии Октябрьской пришла похоронка на имя мужа, который погиб в боях под Киевом. Женщина распродала все имущество семьи и зарабатывала вышивкой и собрала 50 тысяч рублей. На эти деньги она купила танк и отправилась на нем на фронт. Ее танк "Боевая подруга" был подбит в Витебской области, Мария от полученных ран умерла в госпитале в марте 1944 года.
Имя танка Т-34 "Боевая подруга" унаследовала другая машина, затем третья, четвертая. Таким образом это имя, напоминающее о гвардии сержанте Марии Октябрьской, дожило до Победы.
Сейчас вещи Марии бережно хранят в областном краеведческом музее, а именем женщины названа одна из гимназий областного центра.
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