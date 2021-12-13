Политолог объяснил восприятие СССР как «тюрьмы народов»

Британский политолог, эксперт клуба «Валдай» Анатоль Ливен рассказал, что большинство титульных наций советских республик до создания СССР не имели национальных государств, однако в нем были и такие, которые воспринимали страну как «тюрьму народов», например прибалтийские народы. Его слова приводит «Лента.ру».
«Были, конечно, и другие народы, которые, по сути, были освобождены Российской империей, например грузины. А были и народы, фактически созданные СССР. Титульные нации советских республик никогда ранее не имели национальных государств. Это сделал Советский Союз. Собственно, СССР создал украинскую государственность, как бы это ни отрицали многие украинцы», — сказал Ливен.
По его словам, причина восприятия СССР как «тюрьмы народов» во многих странах постсоветского пространства — невозможность построить национальные государства без противопоставления себя России:
«Государственная консолидация и национализм требуют антиимперского, антиколониального нарратива. И, конечно, среди стран бывшего Советского Союза есть одновременно государства, считающие Россию более или менее союзником и другом, и те, кто видит в ней врага. А еще есть Украина, которая фактически расколота пополам. На Украине нет единого мнения по этому вопросу».
При этом политолог отметил, что на самом деле в СССР степень культурной свободы была очень разной, и ни в одной из советских республик не была полностью стерта национальная идентичность.