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37 минут назад

Политолог объяснил восприятие СССР как «тюрьмы народов»

Британский политолог, эксперт клуба «Валдай» Анатоль Ливен рассказал, что большинство титульных наций советских республик до создания СССР не имели национальных государств, однако в нем были и такие, которые воспринимали страну как «тюрьму народов», например прибалтийские народы. Его слова приводит «Лента.ру».

Политолог объяснил восприятие СССР как «тюрьмы народов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Были, конечно, и другие народы, которые, по сути, были освобождены Российской империей, например грузины. А были и народы, фактически созданные СССР. Титульные нации советских республик никогда ранее не имели национальных государств. Это сделал Советский Союз. Собственно, СССР создал украинскую государственность, как бы это ни отрицали многие украинцы», — сказал Ливен.

По его словам, причина восприятия СССР как «тюрьмы народов» во многих странах постсоветского пространства — невозможность построить национальные государства без противопоставления себя России:

«Государственная консолидация и национализм требуют антиимперского, антиколониального нарратива. И, конечно, среди стран бывшего Советского Союза есть одновременно государства, считающие Россию более или менее союзником и другом, и те, кто видит в ней врага. А еще есть Украина, которая фактически расколота пополам. На Украине нет единого мнения по этому вопросу».

При этом политолог отметил, что на самом деле в СССР степень культурной свободы была очень разной, и ни в одной из советских республик не была полностью стерта национальная идентичность.

Ранее россияне рассказали, с чем у них ассоциируется СССР.

Истории,Валдайский клуб,Lenta.ru,
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