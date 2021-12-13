Политолог объяснил восприятие СССР как «тюрьмы народов»

«Государственная консолидация и национализм требуют антиимперского, антиколониального нарратива. И, конечно, среди стран бывшего Советского Союза есть одновременно государства, считающие Россию более или менее союзником и другом, и те, кто видит в ней врага. А еще есть Украина, которая фактически расколота пополам. На Украине нет единого мнения по этому вопросу».