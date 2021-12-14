Британцев удивили российские математические задачи

Россию называют мировым лидером в популяризации математики. Поэтому британская газета The Guardian предложила своим читателям три задачи, являющихся "замечательным примером русского стиля" в точных науках.

В первой задаче необходимо определить высоту стола, поменяв местами кошку и черепаху. Вторая задача основана на принципе кругового мышления, третья – на математических передвижениях.

Читатели охотно предлагали способы решения задач, отметив при этом, что головоломки им понравились. "Как только вы поймете, что информации для решения достаточно, решение будет простым", — подчеркнул пользователь под ником Couvent.