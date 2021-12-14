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1 час назад

Британцев удивили российские математические задачи

Россию называют мировым лидером в популяризации математики. Поэтому британская газета The Guardian предложила своим читателям три задачи, являющихся "замечательным примером русского стиля" в точных науках.

Британцев удивили российские математические задачи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В первой задаче необходимо определить высоту стола, поменяв местами кошку и черепаху. Вторая задача основана на принципе кругового мышления, третья – на математических передвижениях.

Читатели охотно предлагали способы решения задач, отметив при этом, что головоломки им понравились. "Как только вы поймете, что информации для решения достаточно, решение будет простым", — подчеркнул пользователь под ником Couvent.

Читайте также о том, что три инженера не могут решить простую математическую задачку.

Истории,The Guardian,
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