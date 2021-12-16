Видео: утка-спортсменка стала новым мемом

Изначально видео было размещено на странице Морщинки в Инстаграм. А благодаря недавнему посту американской актрисы Дженнифер Гарнер (экс-супруги Бена Аффлека) оно стало вирусным. “До Рождества две недели”, - написала актриса под видео с бегущей уткой. С момента публикации ролик набрал более трех миллионов просмотров.