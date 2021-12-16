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51 минуту назад

Видео: утка-спортсменка стала новым мемом

Изначально видео было размещено на странице Морщинки в Инстаграм. А благодаря недавнему посту американской актрисы Дженнифер Гарнер (экс-супруги Бена Аффлека) оно стало вирусным. “До Рождества две недели”, - написала актриса под видео с бегущей уткой. С момента публикации ролик набрал более трех миллионов просмотров.

Морщинка понравилась и русскоязычной аудитории Инстаграма и Тик-тока.

Утка-бегунья уже становилась звездой соцсетей. В ноябре 2021 года птицу заметили среди участников ежегодного Нью-Йоркского марафона.

Птицы - частые герои смешных роликов и мемов. Ранее мы писали о находчивом скворце, который научился искать деньги и приносить их хозяину.

Истории,Видео,Дженнифер Гарнер,
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