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1 час назад

Киану Ривз объяснил мем «Грустный Киану»

Канадский актер Киану Ривз в эфире The Late Show объяснил мем «Грустный Киану». Запись передачи опубликована на YouTube.

В какой-то фотография грустного Киану Ривза, который сидит на лавке и ест сендвич, появилась в СМИ. Она быстро превратилась в мем. Пользователи сети добавляли на фото разнообразных известных персонажей и придумывали смешные подписи.

мем

По словам актера, в тот момент он не испытывал никакой грусти.

«Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден», — сказал Ривз. Он добавил, что понятия не имеет, почему этот снимок стал таким популярным и превратился в мем.

Ранее мы рассказывали, как утка-спортсменка стала новым мемом.

Истории,Видео,Киану Ривз,
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