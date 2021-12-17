Мужчина показал последствия месяца питания курицей из KFC

Житель Австралии Конан Виссер в рамках эксперимента месяц питался жареной курицей из KFC и показал последствиz своего эксперимента. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: @conanmvisser / TikTok @conanmvisser / TikTok

Мужчина ел исключительно жареную курицу и другие блюда из сети ресторанов KFC, при этом занимаясь в спортивном зале. Так, он прибавлял в весе по килограмму каждые три дня, а всего к концу месяца набрал около 10 лишних килограммов. А уже спутя три недели у Конана появились проблемы с мотивацией, а заставлять себя заниматься спортом было все сложнее. К концу четвертой недели у мужчины начались проблемы с почками, и ему пришлось обратиться в больницу из-за сильных болей в желудке.

После эксперимента на протяжении 16 дней он пил исключительно воду, чтобы сбросить набранные килограммы. Затем Конан решил провести очередной эксперимент: он решил сесть на кетодиету (диета с высоким количеством жиров и умеренным — белка), регулярно заниматься спортом, но при этом выпивать в день от восьми до 12 стандартных порций алкоголя.

После второго эксперимента мужчине удалось выяснить, что сочетание кетодиеты и алкоголя гораздо больший набор веса, чем при питании фастфудом из KFC.

По мнению Виссера, при регулярном употреблении спиртного печень полностью занята переработкой алкоголя, поэтому организм быстрее накапливает жиры.