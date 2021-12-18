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2 часа назад

Телеканал BBC рассказал о планах британцев вывезти Николая II из России

Британская разведка работала сразу над несколькими операциями по эвакуации императора Николая II после революции. Об этом сообщил телеканал BBC со ссылкой на рассекреченные документы спецслужб и записи архивов.

Канал BBC рассказал о планах британцев вывезти Николая II из России
Фото: РамблерРамблер

В марте 1917 года британский генерал Джон Хэнбери-Уильямс встретился с вдовствующей императрицей Марией Федоровной для обсуждения дальнейшей участи царя. Оба согласились, что бывшему императору нужно как можно скорее уехать из страны. Поведение британцев обуславливалось, прежде всего, близким родством Николая и короля Георга V – они были двоюродными братьями, их внешнее сходство отмечали все современники. Но были и политические причины: Россия и Великобритания оставались союзницами по Антанте в Первой мировой войне.

План офицера королевского военно-морского флота Оливера Локер-Лэмпсона подразумевал, что слуга должен был поменяться одеждой с царем и прикрепить фальшивую бороду, тогда как император побрился бы и вышел незамеченным. Но Николай отказался, так как не хотел бежать без семьи. Другие операции предполагали бегство монарха из Тобольска. Однако вывезти всю семью вместе не получалось, а царь и царица не желали разлучаться.

Между тем британцев удивили российские математические задачи.

Истории,Николай II,
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