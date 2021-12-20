Специалист объяснил, как проводят слежку по номеру телефона

У провайдеров телефонных услуг есть четкое понимание, кем является их пользователь, а с помощью технологий пеленгации они могут определить точную локацию абонента. Об этом заявил партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов в беседе с агентством "Прайм".
"Практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определённому кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством смс-сообщения происходит активация услуги. Этим нередко пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники. По счастью, всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы",
- рассказал эксперт.
При подключении к сомнительным сетям, в том числе публичным точкам wi-fi, следует быть начеку. Мошенники и даже рекламодатели могут узнавать, где именно находится пользователь в данный момент, сопоставляя зарегистрированный в беспроводной сети номер со специальными базами, которые постоянно появляются в даркнете.
Ранее мы писали, что россияне поделились советами по общению с мошенниками.