Огромный крокодил целиком проглотил акулу: видео

Крокодил в австралийском штате Квинсленд подплыл к пойманной рыбаком акуле и целиком проглотил ее. Видео опубликовало ABC.

Мужчина по имени Дэн Джонсон отправился на рыбалку к реке Прозерпин. Он закинул удочку воду и поймал небольшую акулу. Когда австралиец начал доставать ее, она запуталась в старой рыболовной леске:

«Я поймал акулу и принялся вытягивать ее из воды. Неожиданно я заметил сильное оживление на берегу поодаль. Люди начали кричать: "Берегись, он приближается!"» — рассказал рыбак.

После этого к берегу подплыл четырехметровый крокодил и проглотил акулу.

«Я никогда не видел так близко крокодила, поедающего добычу. Я почти чувствовал его дыхание, и это было удивительно», — поделился мужчина.

По его словам, он смог разглядеть каждый боевой шрам крокодила.