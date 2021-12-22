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1 час назад

"Хлеб похож на вату": россиянин пожаловался на продукты в США

Россиянин, поживший в США и Канаде, пожаловался на продуктовые магазины за границей. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Хлеб похож на вату": россиянин пожаловался на продукты в США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он уехал в США в 90-е, потом перебрался в Канаду, а после вернулся обратно в Россию. Как рассказал Владимир Томшин, заграничная еда оказалась безвкусной.

"Молоко пить невозможно, зелень напоминает обычную траву, мясо хоть и свежее, но неестественно пресное, хлеб похож на вату"

Мужчина рассказал, что покупал продукты на фермерских рынках, а также в русских и арабских магазинах. В русских магазинах он покупал соленые огурцы, пельмени, икру или готовые салаты.

При этом он рассказал, что рестораны в Канаде ему тоже не понравились. По его словам, в них очень скромный выбор блюд. Либо мясо с овощами, либо паста, супов практически нет.

"Исключения составляют русские рестораны. Там выбор в два раза больше по определению", — добавил Томшин.

Ранее другой популярный российский блогер назвал отличия России и США.

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