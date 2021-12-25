Обнаружено существо, у которого 1306 ног

О находке сообщил в интервью “Известиям” австралийский зоолог Пол Марек.

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Ученый рассказал, что на прошлой неделе в Австралии было найдено ранее неизвестное существо, обладающее огромным количеством ног. Всего ученые насчитали у новой многоножки 1306 конечностей. У предыдущего рекордсмена было отмечено 750 ног, а в среднем у многоножек количество ног составляет 100-200 штук.

Для того, чтобы определить точное количество ног ранее неизвестного зоологам существа, Марек подсчитал количество его сегментов. Ученый сфотографировал многоножку на камеру с очень высоким разрешением, а затем на компьютере выделил при подсчете каждый сегмент определенным цветом.

Ученый полагает, что на планете существует еще очень много не обнаруженных видов.