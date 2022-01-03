Американка Деми Скиппер показала, как почти без трат обзавестись собственным домом. Последние полтора года девушка обменивала разные вещи, начав с простой невидимки для волос. Финальной сделкой стал дом.

30-летняя американка в мае 2020 года завела аккаунт @trademeproject. Девушка озвучила цель эксперимента — получить собственный дом. Первый обмен был относительно скромным — невидимка на сережки. В ходе следующих сделок Деми получила четыре бокала для коктейлей, пылесос, приставку Apple TV, наушники, ноутбук, фотоаппарат.

Деми признается, что не всегда ей предлагали обменяться на более ценную вещь. Девушка отсеивала множество мелких предложений, пока не находила лучшее. Кроме того, окончательный обмен не всегда был выгоден в денежном эквиваленте. Например, камеру Canon Деми обменяла на кроссовки.

Через 28 сделок девушка стала владелицей дома, обменяв на него автономный трейлер с аккумулятором Tesla Powerwall 2.

«Я не могу в это поверить. Полтора года назад я начала с заколки для волос. Это доказывает, что все возможно», — заключила Деми в видео.

В ходе всего эксперимента девушка тратила деньги на доставку, если ей предлагали вещи в другом штате, а также на ремонт.

За экспериментом следило более 5 млн человек в TikTok. Девушку поздравляют с финальной сделкой и просят снять второй сезон.

«Не могу поверить, что все закончилось», «Поздравляю! Ждем экскурсию по дому», «Мы так долго этого ждали! », «Всплакнул ли я немного при просмотре? Да», — пишут комментаторы под финальным видео.

Девушка уже намекает в соцсетях на съемки второго сезона.