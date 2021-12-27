Ведущий "Умниц и умников" высказался о девятилетней студентке МГУ

«Дай бог, чтобы у нее все было хорошо. Но я боюсь, что у нее может сил не хватить, ведь она ребенок, и как-то очень жалко, детство у нее отобрали. Если этот человек гениальный, то он свой гений сохранит. Так что вы не переживайте за гениев, а талант, конечно, можно погубить», — считает ведущий шоу.