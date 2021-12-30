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40 минут назад

Выяснено, как мошенники обманывают россиян в период праздников

Директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин назвал самые популярные схемы обмана в период новогодних праздников. Об этом сообщают «Известия».

Выяснено, как мошенники обманывают россиян в период праздников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самый популярный тип обмана — реклама новогодних акций и подарков от имени кредитных организаций. Через социальные сети мошенники распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где необходимо ввести номер карты и мобильного телефона и одноразовый пароль.

Другой сценарий мошенничества — выманивание денег через фейковый сайт брокера. По словам Павлунина, мошенники звонят жертве и пытаются убедить ее перевести деньги на «брокерский счет». Но человек переводит деньги на карту или электронный кошелек физического лица.

Также мошенники могут использовать бренд банка, чтобы связываться с жертвами от его имени через мессенджеры. Злоумышленники направляют сообщения об оплате некой подписки с карты кредитной организации, а для отмены просят назвать данные карты и код из SMS-сообщения.

Ранее мы рассказывали о том, какими советами по общению с мошенниками поделились россияне.

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