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3 часа назад

Названа фатальная ошибка Гитлера в ходе Второй мировой

Роковой ошибкой Гитлера во время Второй мировой войны стало решение об остановке наступления немецкой армии близ французского города Дюнкерк. Об этом рассказал историк Джеймс Холланд в документальном фильме «48 часов до победы» (48 Hours To Victory). Слова историка приводит Daily Express.

Названа фатальная ошибка Гитлера в ходе Второй мировой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, в мае 1940 года силы вермахта могли окружить союзные войска во Франции, тем самым фактически закончив войну. Но 24 мая фюрер приказал танковым дивизиям, продвигающимся к Дюнкерку, остановить наступление.

Историк считает такое решение Гитлера «абсолютно катастрофической и потенциально фатальной ошибкой», вероятно стоившей ему победы во Второй мировой.

Холланд отметил, что многие немецкие командиры на передовой раскритиковали приказ Гитлера, но вынуждены были подчиниться.

Позже нацистское командование признало ошибку и уже 26 мая фюрер отменил свое постановление. Ситуация к этому моменту изменилась: за время передышки союзные войска успели подготовиться к эвакуации, с помощью чего вывезли из региона более 338 тысяч человек.

Ранее мы писали о плане Третьего рейха по порабощению народов Европы.

Истории,Джеймс Холланд,
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