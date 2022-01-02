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3 часа назад

Потоп из кипятка в российском доме засняли на видео

В Подмосковье подъезд 11-этажного дома залило кипятком. Видео произошедшего опубликовали в Telegram-канале «RT на русском».

Инцидент произошел в Люберцах. В ролике видно, как поток горячей воды льется по лестничным пролетам, а все вокруг заполнено паром.

По словам пользователей социальных сетей, люди боялись выходить из квартир, лифты остановились.

На данный момент последствия потопа устранили сотрудники коммунальных служб.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

Ранее на город обрушился дождь из белых окуней.

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