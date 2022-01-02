Потоп из кипятка в российском доме засняли на видео

В Подмосковье подъезд 11-этажного дома залило кипятком. Видео произошедшего опубликовали в Telegram-канале «RT на русском».

Инцидент произошел в Люберцах. В ролике видно, как поток горячей воды льется по лестничным пролетам, а все вокруг заполнено паром.