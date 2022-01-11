Губернатора Подмосковья возмутило отсутствие пельменей в школе

"Во все времена одно из самых вкусных [блюд] было пельмени. Тогда не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, то дайте им пельмени. <…> В чем проблема? Все что угодно является угрозой. Пельмени должны быть обязательно!"