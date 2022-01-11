Губернатора Подмосковья возмутило отсутствие пельменей в школе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возмутился отсутствием пельменей в школьных столовых. Об этом стало известно во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов. Трансляция совещания велась на официальной странице облправительства в соцсети "ВКонтакте".
Воробьев также отметил, что готов на эти цели выделить средства из бюджета:
"Во все времена одно из самых вкусных [блюд] было пельмени. Тогда не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, то дайте им пельмени. <…> В чем проблема? Все что угодно является угрозой. Пельмени должны быть обязательно!"
Данный вопрос поручено рассмотреть министру образования региона Илье Бранштейну. Он объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина. Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, в свою очередь, пообещала рассмотреть возможность включения пельменей в рацион школьников.
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