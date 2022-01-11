Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-3° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
1 час назад

Губернатора Подмосковья возмутило отсутствие пельменей в школьном меню

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возмутился отсутствием пельменей в школьных столовых. Об этом стало известно во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов. Трансляция совещания велась на официальной странице облправительства в соцсети "ВКонтакте".

Губернатора Подмосковья возмутило отсутствие пельменей в школе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Воробьев также отметил, что готов на эти цели выделить средства из бюджета:

"Во все времена одно из самых вкусных [блюд] было пельмени. Тогда не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, то дайте им пельмени. <…> В чем проблема? Все что угодно является угрозой. Пельмени должны быть обязательно!"

Данный вопрос поручено рассмотреть министру образования региона Илье Бранштейну. Он объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина. Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, в свою очередь, пообещала рассмотреть возможность включения пельменей в рацион школьников.

Читайте также о том, за сколько на аукционе продали гигантского тунца.

Истории,Андрей Воробьев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители