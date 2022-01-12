Жительница города Сентертон в штате Арканзас подарила мужу на Рождество Mustang GT и прославилась в соцсетях. Американка опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте.

43-летняя Эми Грин (Amy Green) сняла реакцию супруга Джимми (Jimmy) на подарок на камеру. Мужчина нашел ключи в рождественском носке.

«Не может быть! И она уже стоит снаружи? Ты купила мне чертов Mustang?» — воскликнул американец, сдерживая слезы, и выбежал на улицу.

Увидев машину во дворе он начал прыгать от радости и плакать.

По словам Эми Грин, Mustang был машиной мечты ее мужа, но он не мог себе ее позволить.

«Было множество праздников, когда Джимми оставался без подарка и работал в трех местах одновременно, чтобы у нашей дочери было прекрасное Рождество. Поэтому таким образом я показала ему, как сильно мы его любим».

Видео женщины завирусилось и набрало 13,4 миллиона лайков.