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51 минуту назад

Женщина засняла реакцию мужа на подаренный Mustang и прославилась

Жительница города Сентертон в штате Арканзас подарила мужу на Рождество Mustang GT и прославилась в соцсетях. Американка опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте.

43-летняя Эми Грин (Amy Green) сняла реакцию супруга Джимми (Jimmy) на подарок на камеру. Мужчина нашел ключи в рождественском носке.

«Не может быть! И она уже стоит снаружи? Ты купила мне чертов Mustang?» — воскликнул американец, сдерживая слезы, и выбежал на улицу.

Увидев машину во дворе он начал прыгать от радости и плакать.

По словам Эми Грин, Mustang был машиной мечты ее мужа, но он не мог себе ее позволить.

«Было множество праздников, когда Джимми оставался без подарка и работал в трех местах одновременно, чтобы у нашей дочери было прекрасное Рождество. Поэтому таким образом я показала ему, как сильно мы его любим».

Видео женщины завирусилось и набрало 13,4 миллиона лайков.

Ранее стало известно, что пенсионерка в США подралась с медведем и выжила.

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