Московский подросток заказал по интернету брендовую одежду, но вместо нее получил пустую бутылку водки и форму отечественной оборонно-спортивной организации ДОСААФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Перед Рождеством 16-летний Евгений увидел объявление в Telegram о продаже дизайнерских вещей Stone Island и решил приобрести шапку, толстовку и свитер за 7835 рублей. Чтобы подтвердить отправку, продавец прислал молодому человеку фотографию всех товаров.

После того, как Евгений забрал с почты посылку, оказалось, что в пакете не вещи, а бутылка и старая куртка. Автор объявления заблокировал подростка. Сейчас в деле разбирается полиция.