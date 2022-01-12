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2 часа назад

Москвич заплатил за брендовую одежду и получил пустую бутылку водки

Московский подросток заказал по интернету брендовую одежду, но вместо нее получил пустую бутылку водки и форму отечественной оборонно-спортивной организации ДОСААФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Перед Рождеством 16-летний Евгений увидел объявление в Telegram о продаже дизайнерских вещей Stone Island и решил приобрести шапку, толстовку и свитер за 7835 рублей. Чтобы подтвердить отправку, продавец прислал молодому человеку фотографию всех товаров.

После того, как Евгений забрал с почты посылку, оказалось, что в пакете не вещи, а бутылка и старая куртка. Автор объявления заблокировал подростка. Сейчас в деле разбирается полиция.

Ранее женщина засняла реакцию мужа на Mustang в подарок и прославилась.

Истории,Видео,ДОСААФ,
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