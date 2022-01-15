Раскрыт способ избавиться от мошеннических звонков

Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, как уменьшить количество мошеннических звонков. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт рассказал, что мошенники чаще всего ищут информацию о людях в открытых и плохо защищенных базах данных. Они появляются после того, как человек оставляет где-то свой номер телефона.

Вехов посоветовал указывать вымышленный номер в том случае, если вы получаете скиданную карту в магазине. В любом случае на этот номер вам будут только приходить рассылки, а скидку вы можете получить, если предоставите карту. Как правило, после закрытия магазин продает базу данных о своих клиентах.

Также он отметил, что обезопасить от мошенников поможет выход из личного кабинета в браузере. Даже если вы вошли на собственном компьютере или смартфоне. Нужно удалять пароль и убирать галочку у слова "запомнить".

"Да, это неудобно, но зато это в какой-то степени спасает вас от мошенников. Еще — не предоставлять свои персональные данные даже в закрытых группах соцсетей", — добавил он.