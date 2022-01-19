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3 часа назад

Японская компания поселила в офис бездомных кошек

Японская компания Ferray Corporation, штаб-квартира которой расположена в Токио, поселила в офис бездомных кошек. Об этом сообщает Japan Times.

Японская компания поселила в офис бездомных кошек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Таким образом компания решила снизить стресс сотрудников в офисе и подарить дом девяти бездомным кошкам. Дело в том, что в Токио отношение к домашним животным очень сложное. Многие арендодатели запрещают заводить в квартирах животных из-за маленького количества места. В такой ситуации питомцы остаются на улице, а люди лишены возможности завести себе друга.

Компания отчиталась о том, что с того момента, как кошки были приняты в офис, сотрудники наладили коммуникацию, так как у них появился новый предмет для обсуждения. Также у них понизился уровень стресса.

Компания предложила еще несколько инициатив. Она разрешает приводить с собой на работу домашнего питомца и будет выплачивать поощрение тем, кто возьмет себе животное из приюта.

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