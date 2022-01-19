Японская компания поселила в офис бездомных кошек

Японская компания Ferray Corporation, штаб-квартира которой расположена в Токио, поселила в офис бездомных кошек. Об этом сообщает Japan Times.

Таким образом компания решила снизить стресс сотрудников в офисе и подарить дом девяти бездомным кошкам. Дело в том, что в Токио отношение к домашним животным очень сложное. Многие арендодатели запрещают заводить в квартирах животных из-за маленького количества места. В такой ситуации питомцы остаются на улице, а люди лишены возможности завести себе друга.

Компания отчиталась о том, что с того момента, как кошки были приняты в офис, сотрудники наладили коммуникацию, так как у них появился новый предмет для обсуждения. Также у них понизился уровень стресса.