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1 час назад

Грозный муравьед напугал нападающего ястреба: видео

Муравьед — удивительно спокойное и мирное животное. До тех пор, пока ничего не угрожает его жизни. Но если такая ситуация случается, то он готов биться с врагами до конца.

Журналисты National Geographic с помощью установленных в джунглях камер смогли запечатлеть на видео момент нападения ястреба на мирно идущего по своим делам муравьеда. Как только он понял, что ситуация критическая, он встал на задние лапы. Почему так происходит?

Это защитный механизм муравьедов. Как только они чуют опасность, то встают на задние лапы и раскидывают в стороны передние. Для наблюдающего со стороны человека это может выглядеть даже мило, если не знать, что произойдет дальше. Как только птица попытается приблизиться к нему, он заключит ее в свои широкие объятия и вонзит свои когти в тело.

Но птица на данном видео решила не испытывать судьбу и просто улетела, а муравьед вернулся к своим делам, к которым он шагал на четырех лапах.

Кстати, ранее мы писали не только про муравьедов, но и про муравьев. Посмотрите видео, как муравьи слышат звуки, если у них нет ушей.

Истории,Видео,National Geographic,
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