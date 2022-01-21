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50 минут назад

Ученые назвали продукт для спасения человечества

Британские и эфиопские ученые выяснили, что бананоподобное растение Энсета, которое распространена в Эфиопии, может спасти человечество в условиях глобальной катастрофы. Об этом сообщает "Би-би-си".

Ученые назвали продукт для спасения человечества
Фото: Josch13/pixabay.comJosch13/pixabay.com

Исследователи заявили, что во время изменения климата Энсета, которую также называют "ложным бананом", может накормить более 100 миллионов человек. Местные жители делают из стеблей и корней кашу и хлеб, однако основные плоды несъедобны.

Специалисты посчитали, что продукт способен повысить продовольственную безопасность, а в условиях глобального потепления и изменения урожайности пригодиться в Кении, Руанде и Уганде.

"Вы можете посадить его в любое время года, а потом в любое время собрать урожай. К тому же растение многолетнее, вот почему его называют деревом против голода",

— заявил доктор наук Джеймс Боррелл из Королевских ботанических садов Кью в Великобритании.

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