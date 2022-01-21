Необычный гусь стал мемом

Пользователь Twitter с ником Croix S. Almer опубликовал взятое из сети фото необычно толстого гуся с подписью, в которой намеренно была допущена ошибка. Снимок быстро стал мемом.

Фото: Leeber / Flickr Leeber / Flickr

"Я заставил алгоритм просмотреть тысячу мемов в Twitter и создать собственный — и вот что получилось. Я трясусь и рыдаю [от смеха]",

— написал Croix S. Almer.

Пользователь опубликовал фото крупного белого гуся с массивной грудной клеткой, а внизу кадра приведено на английском языке намеренно искаженное название птицы — "гутсь" (в оригинале — Goots).

В комментариях юзеры признались, что снимок и подпись рассмешили их. А некоторые решили отредактировать снимок и добавить его в другие популярные мемы.

Так, один из них использовал формат «Неверный парень», заменив голову девушки, на которую смотрит молодой человек, на изображение толстого гуся. Другой пользователь представил птицу в образе Годзиллы, которая возвышается над городом.