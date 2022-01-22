Бывший заключенный пожалел детей из-за школьных обедов

«Я получил это фото сегодня. Пожалуйста, не пишите мне "вы получаете то, за что платите" и не советуйте отправлять детей с едой с собой. Не все семьи могут себе этого позволить. Мы живем в бедном районе. Некоторые дети едят мало или вообще ничего у себя дома, и это то, на чем им приходится выживать»