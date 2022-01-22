Бывший заключенный пожалел детей из-за школьных обедов

Отсидевший в тюрьме житель США Крис Вангеллоу увидел школьные обеды и сравнил их с тем, что ел за решеткой. На пост мужчины обратило внимание издание The New York Post.
Вангеллоу в своем Facebook опубликовал фото школьного обеда своей дочери и сравнил это с тем, чем он питался в тюрьме. На подносе его ребенка лежали четыре наггетса, горсть бесцветной моркови и немного риса в качестве гарнира.
«Я получил это фото сегодня. Пожалуйста, не пишите мне "вы получаете то, за что платите" и не советуйте отправлять детей с едой с собой. Не все семьи могут себе этого позволить. Мы живем в бедном районе. Некоторые дети едят мало или вообще ничего у себя дома, и это то, на чем им приходится выживать»
Он также заметил, что в тюрьме на острове Рикерс, где Вангеллоу отбывал наказание, кормили немного лучше. Это подтвердил источник газеты в этом месте лишения свободы. Он рассказал, что заключенные получают мясное ассорти, рис, тушеные овощи и цельнозерновой хлеб.
В правительстве уже прокомментировали это фото. Представитель округа объяснил, что на тарелке не хватает курицы и фруктов, но извинился за такое питание школьников и пообещал разобраться с проблемой.
Ранее сообщалось, что ребенок из богатой семьи вырос в нищете из-за ошибки.