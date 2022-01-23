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28 минут назад

США предрекли гражданскую войну и распад

Обозреватель National Interest, профессор Школы политики и государственного управления имени Шарля при Университете Джорджа Мейсона Марк Кац заявил, что в 2040 году в США может произойти гражданская война.

США предрекли гражданскую войну и распад
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт считает, что к этому времени страна войдет в процесс "демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому". По его мнению, консервативные американцы попытаются сохранить доминирующее положение в американском обществе. А волнения приведут к гражданской войне и распаду государства.

"Потеря территории, а также крах правительства могут уменьшить или даже лишить страну способности действовать как великая держава. То, что осталось, может быть подчинено другим странам",

— добавил Кац.

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Истории,Джордж Мейсон,
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