9-летний мальчик устал убирать снег и стал мемом: видео

9-летний канадец дал интервью местному каналу и рассказал, как ему не хочется убирать снег. Ролик с мальчиком стал вирусным и породил новый мем — «Я так устал».

Третьеклассник из Торонто Картер Троццоло убирал снег после сильной метели, когда к нему подошли журналисты CTV News. Корреспонденты уточнили, как он относится к уборке и работе лопатой.

«Мне очень жаль, что я сейчас не в школе», — ответил Картер.

Мальчик не пошел в школу, так как во время сильного снегопада занятия отменяют. Вместо учебы ему поручили помогать с уборкой снега по всему району.

«Я чистил снег моих соседей, друзей, возможно, людей, которых я даже не знаю. Я устал», — добавил Картер.

По данным CTV News, интервью, опубликованное в социальных сетях, просмотрели более 1,5 миллиона раз. Пользователи сравнивали выражение лица Картера с собственным выражением лица, когда надо идти на работу.

«Картер Троццоло, герой, о котором мы не знали, что нам нужен», «Мы все — Картер Троццоло. Я слышу тебя, малыш. Я понимаю тебя», «Картер очень устал. Как и мы все», — пишут пользователи Twitter.

«Я, когда поработал всего час в первый рабочий день».

«2020-2022 — краткий пересказ от Картера Троццоло».

Работоспособность мальчика даже похвалил официальный Twitter-аккаунт канадских вооруженных сил в США.

«Канада иногда настолько Канада, что в выходной день ты работаешь лопатой для своих соседей, друзей и, возможно, людей, которых ты даже не знаешь. Посмотри на Картера Троццоло. Будь как Картер Троццоло» — @CAFinUS.

На следующий день CTV News взяли дополнительное интервью у мальчика. Картер все еще был очень усталым.

«Я устал. Я всегда устал», — сказал Троццоло.

Мама Картера Рэйчел ДиСайя с пониманием относится к такому отношению сына к работе.

«Я думаю, что многие из нас могут узнать себя в такой усталости прямо сейчас. Я думаю, что он уловил эмоции многих людей», — добавила она.