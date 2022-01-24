Графолог объяснила, почему у сотрудников ФСБ печатный почерк

"Но мы не можем интерпретировать только по одному параметру. Например, левый наклон в почерке часто свидетельствует о том, что человек противопоставляет себя другим. Это может иметь две стороны. Одно дело, когда у человека действительно свое мнение и свой взгляд на что-то, и он может это доказать, и совершенно другой момент, когда это спор ради спора – мол, «у меня такой имидж».



Точно так же нельзя сказать про угловатость почерка. Это не всегда значит, что человек может проявить жестокость",