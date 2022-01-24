Графолог объяснила, почему у сотрудников ФСБ печатный почерк

Графолог и психолог Татьяна Кузнецова рассказала, что сотрудники ФСБ зачастую используют печатный почерк. О причинах этого явления она рассказала изданию "Слово и Дело".
"Действительно, люди, которые работают в ФСБ, очень часто имеют печатный почерк – это некоторое обезличивание. Может ли графолог сделать свой почерк обезличенным? Наверное, может. Только когда человек создает какую-то маску, образ вокруг себя, другой графолог это обязательно заметит",
- сообщила эксперт.
Также она добавила, что в России графологию считают лженаукой. Впрочем, несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов иногда обращаются к специалистам по письму, чтобы составить психологический портрет человека.
Графологи анализируют порядок мыслей и то, как автор пишет: изящно или торопливо. Также смотрят на положение слов и форму букв.
"Но мы не можем интерпретировать только по одному параметру. Например, левый наклон в почерке часто свидетельствует о том, что человек противопоставляет себя другим. Это может иметь две стороны. Одно дело, когда у человека действительно свое мнение и свой взгляд на что-то, и он может это доказать, и совершенно другой момент, когда это спор ради спора – мол, «у меня такой имидж».
Точно так же нельзя сказать про угловатость почерка. Это не всегда значит, что человек может проявить жестокость",
- отметила специалист.
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