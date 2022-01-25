Как выглядели модели и актрисы 100 лет назад: видео

YouTube-канал TimeMachine выложил отреставрированную версию видеопроб 1918 года. На кадрах актрисы и модели позируют на камеру, крутясь в необычных нарядах. В описании к ролику сказано, что это вырезанный фрагмент фильма-балета — вероятно, «Летучий голландец». Актрисы в кадре — Элс Берна, Молли Уэссели, Эллен Рихтер, Ирмгард Берн и Джизе Эйлерс. В конце появляется балетная труппа Мэри Циммерманн, которая ставила танцы для немецких картин в 20-х и 30-х. Черно-белый оригинал ролика с помехами принадлежит каналу Eye Filmmuseum.
В комментариях отметили грацию и красоту, с которой девушки держатся перед камерой.
«Бесстрастный взгляд через плечо — это вечная классика»;
«Удивительно, как это оставляет у меня больше вопросов, чем ответов. Кто они? Как их звали? У них была хорошая жизнь? Было бы здорово, если бы у них сегодня были потомки, узнавшие их по старым фотографиям»;
«Очаровательно. Мой дедушка родился в 1914 году. Это была его эпоха»;
«Идеальная кожа, здоровый вес, веселятся, наслаждаются и улыбаются. И в такое время. Наверное, тогда женщины были такими хорошими».
Канал Time Machine выкладывает реставрированные и окрашенные видео прошлого века, на которых изображены реальные люди и простая жизнь. Самые популярные ролики на канале — «1906 — Забытый немой фильм» и «1944 (сентябрь) — Ле-Ман — Франция».
Недавно «Рамблер» делился роликом с 9-летним мальчиком, который устал убирать снег и стал мемом.